Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tam kapanma döneminde, mesken abonelerinin aylık fatura tutarı 2 bin lira altı ticarethane abonelerinin ve kapalı işyerlerinin enerjisinin borçtan dolayı kesilmediğini bildirdi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tam kapanma döneminde, mesken abonelerinin aylık fatura tutarı 2 bin lira altı ticarethane abonelerinin ve kapalı işyerlerinin enerjisinin borçtan dolayı kesilmediğini bildirdi.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında, "TREDAŞ genelgeye uymuyor" başlığıyla yapılan haberlerde, bir Tekirdağ milletvekilinin, TREDAŞ'ın tam kapanma tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı, tam kapanma döneminde fatura düzenlediği yönündeki iddiaları ile soru önergesi verdiği belirtildi.

Milletvekilinin verdiği soru önergesine konu iddialar ın gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma döneminde, vatandaşların mağdur olmaması için gerek elektrik dağıtım şirketlerinin gerek tedarik şirketlerin iş ve işlemlerine yönelik birtakım düzenlemeler yapılmıştır. TREDAŞ'ın genelgeye uymadığı iddiası yerinde olmayıp aksine şirketimiz düzenlemelere harfiyen uymuştur. Şirketimiz, tam kapanma döneminde, endeks okuma ve tedarik şirketine sağlanan bildirim hizmetlerini gerçekleştirirken, ödeme bildirimlerinin Ramazan Bayramından sonraki tarihler olarak sağlanması ve işlemlerde yoğunluğa sebebiyet vermeyecek düzenlemelerin yapılması hususlarında genelge ve talimatlara uygun hareket etmiştir.

Tam kapanma döneminde, mesken abonelerinin aylık fatura tutarı 2 bin liranın altı ticarethane abonelerinin ve kapanma nedeniyle kapalı işyerlerinin enerjisini, borçtan dolayı kesmemiş, bu yönden de genelge ve genel kapsamındaki talimatlara uygun hareket etmiştir.

TREDAŞ, elektrik dağıtım lisansı sahibi olduğu Trakya bölgesinde, enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli ve çevreye uygun olarak sağlanması ile birlikte hizmetlerinde müşteri memnuniyetini öncelikli amaç edinerek faaliyetlerini Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı çerçevesinde sürdürmektedir"

-Rumeli İskelesinde çalışmalar sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçen yıl açılan Rumeli İskelesi'nde yaza hazırlık çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iskele Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de vatandaşların ilgisini çekiyor.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, boya badana çalışmaları, korkulukların, balık tutma alanlarının ve kent mobilyalarının yenilenmesi, aydınlatma ekipmanlarının bakım onarımı ile zemin temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Yürütülen çalışmaların ardından iskele vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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