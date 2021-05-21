Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde yapılan birleşimde bütçe kesin hesabı görüşüldü.

Bütçe kesin hesap raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Ergene Belediyesi temizlik personeline iş güvenliği eğitimi verildi

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

Müdürlük bahçesinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca verilen eğitimde, çalışanların sağlığına zarar verebilecek ve çalışma sırasında risk oluşturabilecek hususlar ele alındı, önlemler anlatıldı.

İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi verildi.

-Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimi Çatma göreve başladı

Hayrabolu Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Yunus Çatma göreve başladı.

Çatma, yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerine en güzel hizmetleri sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Devlet hastanesinin gelişmesi ve büyümesi için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklarını ifade eden Çatma, çalışan, hasta ve hasta yakınları memnuniyetini üst düzeye çıkaracaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel