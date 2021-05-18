Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

2020 mali yılı bütçe kesin hesabının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, tenis kordaj ücret tarifesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, reklam hizmet ücret tarifesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edilirken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan alanda, Masal Park Projesi'nin Çorlu Belediyesi tarafından yapılması ve 10 yıl süreyle kullanılması için protokol düzenlenmesi adına Belediye Başkanı Sarıkurt'a yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Diğer gündem maddelerinin de karara bağlandığı toplantıda konuşan Sarıkurt, "Tüm dünyanın şahit olduğu, Mescid-i Aksa ve çevresinde çok sayıda masum Filistinli kardeşlerimize uygulanan saldırıları kınıyor, yaşanan katliama dünya üzerinde yaşayan hiç kimsenin sessiz kalmaması gerektiğine olan inancımla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Ergene Belediyesi 2 kamyonet alarak araç filosuna kattı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verebilmek adına araç filolarını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

2 yeni kamyonet aldıklarını ve bunları Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanacaklarını belirten Yüksel, araçların Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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