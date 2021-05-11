Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Kovid-19 ile mücadeleye destek için Çorlu Devlet Hastanesine mobil su arıtma cihazları bağışladı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Kovid-19 ile mücadeleye destek için Çorlu Devlet Hastanesine mobil su arıtma cihazları bağışladı.

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, yaptığı açıklamada, üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Günümüzde sağlık hizmetlerinin öneminin tartışılamaz olduğunu belirten Volkan, Çorlu TSO olarak Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı aracılığıyla Çorlu Devlet Hastanesine üç mobil su arıtma cihazı bağışında bulunduklarını kaydetti.

Bu cihazların özellikle de yoğun bakım servislerinde tedavi gören hemodiyalize ihtiyacı olan hastaların tedavilerinde kullanılacağını belirten Volkan, "Unutmayalım ki ihtiyacımız olduğunda başvuracağımız en yakın sağlık kuruluşu olan hastanelerimizin yeterli ekipmana sahip olması bizlerin ve sevdiklerimizin hayatını kurtaracaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kamu sağlığını dikkate alarak sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Kovid-19 ile mücadele kapsamında eşinden, çocuğundan ve ailesinden uzakta kalarak milleti için, canı pahasına mücadele eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız." dedi.

Ergene Belediyesinin erzak dağıtımı devam ediyor

Ergene Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunuyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadıklarını söyledi.

Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihtiyaç sahibi aileleri kapı kapı gezerek erzak yardımında bulunduklarını ifade eden Yüksel, "Bu yıl da pandemi sürecinden dolayı mahallelerimizde halkımızla birlikte iftar yapamıyoruz maalesef. Sokak iftarlarının virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinden dolayı en çok etkilenenler kuşkusuz ihtiyaç sahibi aileler oldu. Geçen sene olduğu gibi bu sene de belediyemizin ve hayırsever iş adamları ile sanayicilerimizin belediyemize göndermiş olduğu ramazan erzaklarını ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel