Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Kovid-19 ile mücadeleye destek için Çorlu Devlet Hastanesine mobil su arıtma cihazları bağışladı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Kovid-19 ile mücadeleye destek için Çorlu Devlet Hastanesine mobil su arıtma cihazları bağışladı.

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, yaptığı açıklamada, üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Günümüzde sağlık hizmetlerinin öneminin tartışılamaz olduğunu belirten Volkan, Çorlu TSO olarak Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı aracılığıyla Çorlu Devlet Hastanesine üç mobil su arıtma cihazı bağışında bulunduklarını kaydetti.

Bu cihazların özellikle de yoğun bakım servislerinde tedavi gören hemodiyalize ihtiyacı olan hastaların tedavilerinde kullanılacağını belirten Volkan, "Unutmayalım ki ihtiyacımız olduğunda başvuracağımız en yakın sağlık kuruluşu olan hastanelerimizin yeterli ekipmana sahip olması bizlerin ve sevdiklerimizin hayatını kurtaracaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kamu sağlığını dikkate alarak sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Kovid-19 ile mücadele kapsamında eşinden, çocuğundan ve ailesinden uzakta kalarak milleti için, canı pahasına mücadele eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız." dedi.

Ergene Belediyesinin erzak dağıtımı devam ediyor

Ergene Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunuyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadıklarını söyledi.

Belediye Meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihtiyaç sahibi aileleri kapı kapı gezerek erzak yardımında bulunduklarını ifade eden Yüksel, "Bu yıl da pandemi sürecinden dolayı mahallelerimizde halkımızla birlikte iftar yapamıyoruz maalesef. Sokak iftarlarının virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinden dolayı en çok etkilenenler kuşkusuz ihtiyaç sahibi aileler oldu. Geçen sene olduğu gibi bu sene de belediyemizin ve hayırsever iş adamları ile sanayicilerimizin belediyemize göndermiş olduğu ramazan erzaklarını ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Donald Trump Meral Akşener Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:52:25. #1.15#

title