Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Yüksel ziyaretlerde, engelliler ve aileleri ile görüşerek sorunlarını dinledi.

Ramazan Bayramı vesilesi ile ziyaret ettiği engelli vatandaşlara lokum, çikolata ve bayram şekeri ikramında bulunan Yüksel, ihtiyaç sahibi engelli ailelerine erzak yardımında da bulundu.

Engellilerin sorunları ile her zaman yakından ilgilendiklerini, taleplerini dinleyerek yerine getirebilecekleri istekleri vakit kaybetmeden yerine getirdiklerini ifade eden Yüksel, "Sosyal sorumluluk projelerinde engelli vatandaşlarımızı temsil eden dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile bir arada çalışmalar yürütüyoruz. Bu zamana kadar titizlikle yaptığımız bu çalışmalara bundan sonra da kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Marmaraereğlisi'nde yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Marmaraereğlisi Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla yardım kolilerini vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, hazırladıkları yardım kolilerini tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan erzak paketlerini bölgede bulunan kooperatiflerden tedarik ettiklerini belirten Ata, kooperatifçilik faaliyetlerini de bu şekilde teşvik etmiş olduklarını kaydetti.

Ata, ramazan ayının yardımlaşma, bir ve beraber olma ayı olduğunu ifade ederek, "Belediye olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz. İlçe kooperatiflerimizden temin etmiş olduğumuz erzak paketlerimiz ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazır edilmiştir. Yardıma gereksinim duyan ve belirlenen ailelere erzak yardımı belediyemiz tarafından ay içerisinde yapılacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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