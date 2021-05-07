Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz asılan tabela, afiş, el ilanı ve brandaları kaldırdı.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz asılan tabela, afiş, el ilanı ve brandaları kaldırdı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, ilçenin muhtelif mahallelerinde cadde, sokak, meydan, park, otobüs durağı, elektrik direkleri ve trafo gibi çok sayıda noktaya izinsiz asılan reklam afiş, el ilanı, branda ve tabelalara yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olmasının yanı sıra izinsiz asılan branda ve afişlerin, vatandaşların sıklıkla şikayetlerine de konu olduğunu ifade eden Sarıkurt, zabıta ekiplerinin izinsiz asılan malzemeleri kaldırdığını kaydetti.

Sarıkurt, 2021 yılı itibarıyla Kabahatler Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca 13 bin 237 liraya kadar idari para cezası uygulanabildiği ve izinsiz yapılan bu uygulamalara kanun maddesi uyarınca ceza kesileceğini hatırlatarak, "Kamuya açık alanlarda reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak tabela, afiş, el ilanı ve branda asanlara uyarıda bulunan zabıta ekipleri, kent estetiğini olumsuz yönde etkileyen, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kişilerle mücadeleye devam edecek." dedi.

Ergene'deki sağlık hizmetleri

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar için "hasta nakil hizmeti" uygulamasına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarında yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik nasta nakil hizmeti ile Türkiye'de örnek bir belediyecilik hizmeti sergilemeye devam ettiklerini söyledi.

Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından evlerinden alınan hastaların, randevu aldıkları bölgedeki hastanelere ücretsiz bir şekilde tedavileri yapılmak üzere götürüldüğünü kaydeden Yüksel, hastanede tedavileri yapılan vatandaşların yeniden evlerine bırakıldığını dile getirdi.

Yüksel, hasta nakil aracı ile yaptıkları bu hizmetin yanı sıra, hasta nakil ambulansı ile yatalak hastaları bölgede bulunan hastanelere götürme çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de örnek gösterilecek bu güzel hizmet ile sevgi kenti Ergene'de vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel