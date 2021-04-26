Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Çorlu Belediyesi aşevine gıda desteğinde bulundu.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Çorlu Belediyesi aşevine gıda desteğinde bulundu.

TSO Başkanı İzzet Volkan, AA muhabirine, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elinin uzatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Her yıl yardım yaptıklarını belirten Volkan, bundan sonraki yıllarda da imkanlar doğrultusunda yardımların devam edeceğini ifade etti.

Volkan, ramazan ayının herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Ergene Velimeşespor, Anagold 24 Erzincanspor'u konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonu Misli.com 2.Lig Beyaz Grupta yer alan Ergene Velimeşespor, sahasında Anagold 24 Erzincanspor'u konuk edecek.

Karşılaşma çarşamba günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Kendi evinde oynadığı en son Amedspor müsabakasında rakibini 2-0 yenen Ergene Velimeşespor sahasında yeni bir galibiyet daha kazanmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Derya Yanık Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:09:58. #1.14#

title