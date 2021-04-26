Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Çorlu Belediyesi aşevine gıda desteğinde bulundu.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Çorlu Belediyesi aşevine gıda desteğinde bulundu.

TSO Başkanı İzzet Volkan, AA muhabirine, ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elinin uzatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Her yıl yardım yaptıklarını belirten Volkan, bundan sonraki yıllarda da imkanlar doğrultusunda yardımların devam edeceğini ifade etti.

Volkan, ramazan ayının herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Ergene Velimeşespor, Anagold 24 Erzincanspor'u konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonu Misli.com 2.Lig Beyaz Grupta yer alan Ergene Velimeşespor, sahasında Anagold 24 Erzincanspor'u konuk edecek.

Karşılaşma çarşamba günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Kendi evinde oynadığı en son Amedspor müsabakasında rakibini 2-0 yenen Ergene Velimeşespor sahasında yeni bir galibiyet daha kazanmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel