Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 4 yıl önce Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 4 yıl önce Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Başkan İnan, şehit Turgut Kurtçu ve vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

İnan'a ziyarette, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven ve MHP Hayrabolu İlçe Başkanı Bünyamin Bitgen de eşlik etti.

-Kapaklı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık makamını 8 yaşındaki Mehmet Altan Gençay'a teslim etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Çetin'in makam koltuğunu oturan Kapaklı Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Gençay ilçede çocukların ve gençlerin spor yapabileceği tesislerinin yapılması için girişimlerde bulunulması talimatı verdi.

Gençay ile bir süre sohbet eden ve taleplerini dinleyen Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçedeki bütün çocukların bayramını kutladı.

-Çalışma nedeniyle Omurtak Caddesi bir süre trafiğine kapatılacak

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekiplerinin altyapı çalışmaları kapsamında Omurtak Caddesinin bir süre trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, salgın şartlarını avantaja çevirerek sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde hızlandırılacak çalışmaların bayram öncesi tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

TREDAŞ'ın eski ve yetersiz aydınlatma direklerini sökerek yerine aydınlatma kapasitesi yüksek modern şehir armatürlerinin yerleştireceğini belirten Sarıkurt,"Bölgenin yeni bir görünüm kazanması ve elektrik hatlarının yenilenmesi ile birlikte elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor." dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince üst yapı çalışması olarak asfalt ve granit montajının yapılacağını belirten Sarıkurt, "Bu süreçte özellikle şehrimizde toplu taşıma hizmeti sağlayan Tekirdağ Ulaşım A.Ş. firmasına ait ve Omurtak Caddesi'nin ilgili kısmından geçen otobüslerde geçici olarak doğu, batı istikametinde Atatürk Bulvarını ve Kumyol Caddesi kullanacak" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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