Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi ekipleri muhtarlıklarda tamir ve tadilat işlemleri yapıyor.

Ergene Belediyesi ekipleri muhtarlıklarda tamir ve tadilat işlemleri yapıyor.

Belediye başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin muhtarlıklarda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Muhtarlıkların dış ve iç cephelerinde tadilat, boya ve tamirat işlerinin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Yüksel, "Bu güzel çalışma ile hem muhtarlarımız daha rahat çalışabilecek hem de vatandaşlarımız daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alacaklar. Mahalle muhtarlıklarımızdan gelen talepler üzerine ilçe genelinde bulunan bütün muhtarlıklarımızda bu çalışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çorlu'da "akıllı atık yönetimi" eğitimi yapıldı

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Çorlu'da Sıfır Atık" projesi kapsamında akıllı atık yönetimi eğitimi düzenlendi.

Çorlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda, personele yönelik düzenlenen eğitimde, Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin projeyle ilgili olarak bilgi verdi.

Çetin, sıfır atık mobil uygulamasının kısa sürede hizmete alınacağını ifade ederek, atık yağlarını teslim edenlere maske armağan edeceklerini duyurdu.

Uygulama üzerinden vatandaşların elektronik atık, atık pil, atık otomobil lastikleri, floresan gibi atıklarının ücretsiz olarak adreslerinden alınmasını talep edebileceklerini ifade eden Çetin, "Vatandaşlarımız, mobil uygulamayı telefonlarına indirerek adres bilgilerini sisteme kaydedebilecek, ardından uygulama üzerinden seçecekleri firma ile irtibata geçerek belirlenen miktardaki ambalaj atıklarını evlerinden aldırabilecek" diye kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel