Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) iş makinesi alımı gerçekleştirdi.

Çorlu Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) iş makinesi alımı gerçekleştirdi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, daha önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü için yapılan alımların ardından Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi'ne sipariş edilen damperli kamyon ve mini silindirin alım işleminin tamamlanarak kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Yeni iş makinelerinin Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendiğini de belirten Tunçcan, 2021 yılında yoğun olarak gerçekleştirilecek yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına bu iş makinelerinin katkı sağlayacağını ifade etti.

Hizmetlerine her gün yenilerini eklediklerini dile getiren Tunöcan, "Araç filomuzu güçlendirerek iki yeni araç daha aldık. Bu iş makineleri yaz aylarında özellikle yol ve asfaltlama işlemlerinde çok işimize yarayacak" dedi.

Ergene'de zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kovid-19 denetimleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimlere devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yükse, konuyla ilgili açıklamasında, denetimleri arttırdıklarını söyledi.

İlçede faaliyet gösteren fırın, lokanta, tatlıcı, pastane ve market gibi iş yerlerinin denetlenerek İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi sistemine kaydedildiğini belirten Başkan Yüksel, ayrıca faaliyetlerine devam eden esnaflara ve alışverişe gelen vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunulduğunu da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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