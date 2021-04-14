Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kiracılarına 3 ay daha kira indirimi uygulayacak.

Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek
Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

Ergene Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kiracılarına 3 ay daha kira indirimi uygulayacak.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada Ergene'de yaşayanları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını, hem vatandaşların hem de bölge esnafının zor zamanlarında yardımına koştuklarını söyledi.

Belediye olarak sahibi oldukları iş yerlerindeki kiracılarından 3 ay daha yüzde 90 indirimli kira alacaklarını belirten Yüksel, Ergene Belediye Meclisi'nin son toplantısında gündeme gelen konunun meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildiğini kaydetti.

Ergene Belediyesi imalathanesinde bank üretimine başladı

Ergene Belediyesi, mesire alanları ve çocuk oyun parkları için bank üretimine başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediyenin öz kaynakları ile ürettikleri bankları ilçede bulunan çocuk oyun parklarına ve mesire alanlarına konumlandıracaklarını söyledi.

Vatandaşlara en iyi ve en kaliteli hizmetin sunulmasına azami özen gösterdiklerini belirten Yüksel, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına da dikkat ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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