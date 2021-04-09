Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Ergene Belediyesinin nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, 2021 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personelin ücretlerinde değişiklik yapılması hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Ergene'de sergi

Otizmli çocukların annelerinin otizm ile mücadele konusunda yazdığı mektuplar, Ergene Belediyesi ev sahipliğinde Ergene Kültür Merkezi'nde sergilendi.

"Otizmli çocukların annelerinden mektup var" isimli sergide Türkiye'nin çeşitli illerinde ikamet eden otizmli çocukların annelerinin bu konuda verdikleri mücadeleleri yazdıkları mektuplar yer aldı.

Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği (TOBESDER) ile Ergene Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "TOBDESDER tarafından başlatılan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyemizin destek verdiği sergimizin açılışına katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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