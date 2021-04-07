Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü personelinin Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulunduğunu söyledi.

Ülkenin pandemi sürecinde zor günler geçirdiğini vurgulayan Ata, "Kızılay'ın kan stoklarındaki azalmaya kayıtsız kalmamız mümkün değil. Kan bağışı hayati bir öneme sahip. Bu bilinçle hareket edip kan bağışında bulunmamız gerekiyor. Bugün başkalarına lazım olan kan, yarın da bize lazım olabilir." dedi.

Ergene'de zabıta denetimleri sürüyor

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pandemi döneminde HES kodu, maske, mesafe ve temizlik denetimlerini sürdürüyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Dinamik Denetim Süreci'ne ilişkin genelge kapsamında esnafa yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler vererek temizlik, maske ve mesafe konularına riayet etmelerini istediklerini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Ergene halkının bu süreci en az etkilenecek şekilde atlatmaları için çaba harcıyoruz. Ekiplerimiz sürekli olarak sahada bir yandan denetim yapıyor diğer yandan vatandaşların maske ve dezenfektan gibi taleplerini yerine getiriyor. Tehlike henüz geçmiş değil ve maalesef tehlikenin boyutu her geçen gün daha da artıyor. Bu hastalıkla mücadele etmek bizlerin elinde. Ergene halkından isteğim temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun davranarak hastalığa davetiye çıkaracak davranışlardan kaçınmalarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel