Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel göreve gelişinin 2. yılında icraatlarını anlattı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel göreve gelişinin 2. yılında icraatlarını anlattı.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, göreve kendisini layık gören Ergene ilçesi sakinlerine teşekkür etti.

Göreve başlar başlamaz altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"1 milyon 150 bin metrekare kilit parke taş, 45 kilometre asfalt yol, 6 kilometre beton yol yaparak yol yaptık. Yeni kurulan bir belediye olmamıza rağmen pek çok belediyenin 20 yılda 30 yılda ancak yapabildiğini daha ilk dönemimizde yaparak Ergene halkının hizmetine sunduk.

Yeni dönemle ilgili önümüzde daha 3 yıllık görev süremiz var. Görev süremizde hangi mahalle için hangi projenin sözünü verdiysek yerine getireceğiz, daha önce olduğu gibi yine sözümüzü tutacağız."

Ergene Velimeşespor Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor çarşamba günü oynayacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Karşılaşmanın oynanacağı Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde sürdüren Ergene Velimeşespor saat 15.00'te başlayacak müsabaka için hazırlanıyor.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 3 – 3'lük eşitlikle sona ermişti.

Karşılaşma öncesi Ergene Velimeşespor'un 29 maç sonunda 23 puanı bulunurken Ankara Demirspor ise 29 maç sonunda elde ettiği 49 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor ve play-off mücadelesi veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel