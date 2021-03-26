Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkez Camisi'nde çelik konstrüksiyon üzerine modern asma ve germe sistem membran örtü uygulaması gerçekleştirdi.

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Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkez Camisi'nde çelik konstrüksiyon üzerine modern asma ve germe sistem membran örtü uygulaması gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tunçcan, yaptığı açıklamada cami bahçesinde vatandaşları yağış ve güneşten koruyan tentelerin yetersiz kalmasının ardından alana çelik konstrüksiyon üzerine modern asma ve germe sistem membran örtüden oluşan yeni bir uygulama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tunçcan, inceleme ve ziyaretler sırasında vatandaşlardan gelen taleplerin dikkate alındığını belirtti.

Ergene'de temizlik çalışmaları devam ediyor

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde her gün belirlenen plan dahilinde temizlik çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Başkan Yüksel, ilçenin her mahallesinde düzenli olarak çöp toplama ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydetti.

Yüksel, Ergene'nin çehresini güzelleştirdiklerini ve vatandaşların yaşam alanlarının temiz, bakımlı olmasına özen gösterdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ergenemizde ana caddeler ve sokak aralarında bulunan çöp konteynırlarının içi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak boşaltılmakta, İlçe genelinde kurulan semt pazarlarında özellikle yiyecek atıkları kısa sürede koku oluşturmakta bu yüzden pazar bölgelerimiz gece temizlik ekiplerimiz ile deterjanlı su ile yıkanmakta.

Park, bahçe, kaldırımlar ve refüjlerde çim biçme ile yabani otların temizlikleri de yapılırken, Mahallelerde bulunan temizlik ekiplerimiz her gün çöpleri düzenli olarak toplamaktadır. İlçemizde sokak ve caddelerin temizliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarına özen göstererek temizlik çalışmalarımızı itinayla sürdürmekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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