Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

24.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:44
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret etti.

Albayrak, özel çocuklarla yakından ilgilenerek yaptıkları resimleri inceledi.

Çocukları tek tek tebrik eden Albayrak, kurum sorumlularına çalışmalarında başarılar diledi.

Albayrak, Büyükşehir Belediyesi olarak farklı renklerin dünyaya ve hayata ayrı bir güzellik kattığının bilinciyle down sendromlu kişilerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Süleymanpaşa Belediyesi anne babalara destek olmaya devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarının içinde bulunduğu "Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek" paketleri ile anne babalara destek oluyor.

Paketler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi 2020 yılında bin 448 "Süleymanpaşa'ya Hoş Geldin Bebek" paketi dağıttı.

-Başarılı sporculardan Kaymakam Yüksel'e ziyaret

İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda madalya kazanan Serra Naz Özdemir ve Elif Şevval Yılmaz, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'i ziyaret etti.

Turnuvaya 46 ülkeden bin 590 sporcu mücadele etti.

Turnuvaya Tekirdağ'dan katılan Özdemir, yıldızlar kategorisinde 44 kiloda gümüş, Yılmaz da 59 kilo da bronz madalya kazandı.

Malkara Gençlik ve Spor Müdürü Remzi Barış de ziyarette sporculara eşlik etti. Kaymakam Yüksel, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 09:47:04. #1.14#
title