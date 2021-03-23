Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

23.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:51
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekipleri tarafından Uğur Mumcu Caddesi'nde başlatılan yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekipleri tarafından Uğur Mumcu Caddesi'nde başlatılan yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu Caddesi'nin Salih Omurtak Caddesi ile Erdal İnönü Caddesi'ni birbirine bağladığını, bu caddenin trafik akışı açısından önemli bir güzergah olduğunu söyledi.

Caddenin 330 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olduğunu ifade eden Tunçcan, daha önce cadde üzerinde bulunan yapıyı yıktıktan sonra bu alanda dolgu çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tunçcan, ekiplerin bu alanda şu ana kadar bin 600 ton dolgu malzemesi serimi gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Uğur Mumcu Caddesi'nde devam eden çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte yol 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun hale getirilecek ve orta refüj çalışmalarının ardından da çift şerit olarak hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Belediye Başkanı Yüksel, gölet projesinde incelemelerde bulundu

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yapımı devam eden gölet projesini inceledi.

Yüksel, yaptığı açıklamada, Velimeşe Mahallesi'nde bulunan ve Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Velimeşe Gölet Projesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Projenin tamamlanması ile ilçeye kalıcı bir eser daha kazandıracaklarını belirten Yüksel, "Ergene'de yapılamaz denilenleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Kısa bir süre sonra da bu güzel gölet projemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Velimeşe Mahallesi'nde gölet projemizin tamamlanması ile vatandaşlarımız tatil günlerinde aileleri ile burada çok güzel vakitler geçirecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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