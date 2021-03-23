Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

23.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:35
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Afet Bilinci Eğitimi" çalışmaları tamamlandı.

Çorlu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Afet Bilinci Eğitimi" çalışmaları tamamlandı.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde Çorlu Kaymakamlığı tarafından ilçede 2021 yılında Afet Bilinci Eğitimi verilmesi için hedef kitlelerin belirlendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt kontrolünde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim programı kapsamında başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediyede görevli 866 personelin eğitime tabi tutulduğunu belirten Çolpan, eğitimlerin zabıta müdürlüğü bünyesinde görevli eğitmenler tarafından verildiğini kaydetti.

Çolpan, "Eğitimlerimiz çok başarılı ve verimli geçti. Kurumlarımızın talimatları ve belediye personelimizin gereksinimleri doğrultusunda geniş kapsamlı olarak eğitimlere devam edeceğiz." dedi.

Ergene'de Dinamik Denetim Modeli uygulanıyor

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği "Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri" genelgesi kapsamında Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Velimeşe Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Velimeşe Mahallesi'nde vatandaşların yoğun gittiği bir çok işletmede Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 denetimleri yapıldığını söyledi.

Zabıta ekiplerinin, bu denetimler sırasında işletmelerde özellikle hijyen ve maske kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda hassasiyet göstererek işletme sahiplerine kuralları bir kez daha hatırlattığını kaydeden Yüksel, gerekli bilgilerin de personel tarafından verildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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