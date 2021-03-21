Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ Valiliği tarafından "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tekirdağ Valiliği'nde düzenlenen tören ile belgelerini aldıklarını söyledi.

Çorlu'da engelleri hep birlikte aşacaklarını, engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirerek toplumsal gelişmelerden pay almalarını sağlayacakları anlatan Sarıkurt, "Bunu başaran ve bu konuda ödüle layık olan bir belediye olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Çorlu Belediyesi olarak belediye hizmet binamızda yaptığımız ve engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artıracak ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştıracak düzenlemeler kapsamında Tekirdağ Valiliğimiz tarafından Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandık" dedi.

Ergene Belediyesi 25 ton patates dağıtacak

Ergene Belediyesi doğrudan üreticilerden tedarik edilen 25 ton patatesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunan ve her anında vatandaşının yanında olan Ergene Belediyesi'nin, pandemi döneminde de hem üretici hem de tüketiciyi desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Hayata geçirdikleri sosyal projelerle dayanışma ağını her geçen gün daha da genişlettiklerini kaydeden Başkan Yüksel, "Tarımın sürdürülebilir olması için üreticinin desteklenmesi şart. Bu nedenle pandemi şartları nedeniyle zor günler geçiren döktüğü alın terinin karşılığını almakta zorlanan üreticilerimizi desteklemek için doğrudan üreticisinden tedarik edilen tonlarca patatesi Ergene'li hemşerilerimizin aile bütçelerine katkı sağlamak için sokak sokak, kapı kapı dolaşarak evlerine teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel