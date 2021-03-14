Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

14.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:55
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde vatandaşların hijyenik ve sağlıklı koşullarda toplu ulaşım hizmeti alabilmesi için denetimlerine devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde vatandaşların hijyenik ve sağlıklı koşullarda toplu ulaşım hizmeti alabilmesi için denetimlerine devam ediyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında il genelinde periyodik aralıklarla denetimler gerçekleştirilerek toplu taşıma araçlarında mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da vatandaşların sağlığı için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini ifade ederek, alınan önemler ve uygulanan tedbirler sayesinde salgından korunulacağını söyledi.

-TOBB Türkiye İçecek Sanayi Meclisi toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İçecek Sanayi Meclisi toplantısı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Başkan Günay toplantıda yaptığı konuşmada, salgın ile beraber daha önce eşi benzeri görülmemiş bir duruma şahitlik ettiklerini söyledi.

Salgın sürecinde TOBB olarak sürecin başından beri oda borsalar ve sektör meclislerinden gelen talepleri bakanlıklara ilettiklerini ifade ederek, "Bakanlarımızın ve meclis başkanlarımızın katılımı ile gerçekleştirilen Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda da sektörümüzün öncelikli ve çözüm bekleyen sorunları ilgili bürokratlara iletilmiştir. Bu süreçten sermaye piyasaları olumsuz etkilenmese de, normalleşme sürecinde sektör olarak üzerinize düşen görevi yapacağınıza olan inancımı bir kez hatırlatarak meclis başkanı Ozan Diren'e sözü kendilerine takdim ederim." dedi.

Başkan Günay'ın konuşmasının ardından Moldova Büyükelçisi DmitriCroitor, Türkiye ile Yatırım Fırsatları ve İşbirliği Olanakları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Sunumun ardından sektörle ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

-Tekirdağ'da "Yerel Yönetimlerde Turizm" toplantısı

TRAKYA Belediyeler Birliği tarafından başlatılan "Yerel Yönetimlerde Turizm" çalışmaları kapsamında turizm rotası ve envanteri çalışmasının ikinci toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

TRAKYA Belediyeler Birliği Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın önderliğinde organize edilen ve bölge ile birlikte yerel yönetimlerin de önemli katkıları olacağı düşünülen toplantıda, Trakya'da yer alan belediyelerin sınırları içerisinde bulunan tarihi ve kültürel değerler, gastronomik değerler, doğa turizmine yönelik değerler, festival ve kutlamaların, turizme uygulanarak tanınırlığının sağlanması konuları görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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