Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçedeki sahil şeridi projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi.

Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Ata, Cedit Ali Paşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde ilçenin sahilini yeni yüzüne kavuşturmak, daha düzenli bir yürüyüş yolu kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Sahil kordonunun baştan sona yenilendiği projede, yürüyüş ve bisiklet yolu ile dinlenme alanlarının yapılacağını belirten Ata, "Trakya'nın vitrini Marmaraereğlisi'nin sahil caddesi 2021 yaz sezonunu yeni yüzüyle karşılayacak. Vatandaşlarımıza, eşsiz güzellikteki deniz manzarası karşısında yürüyüş ve bisiklet turu yapabilecekleri güzide bir sahil kordonu hazırlıyoruz." dedi.

Deprem Haftası

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, toplumda deprem bilincini arttırmak istediklerini belirtti.

Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Deprem ve diğer doğal afetlere karşı bilinçli toplum yaratmak önceliğimiz olmalı. Yönetmeliklere uygun inşa edilmiş binalarda ikamet etmek, yüksek ve ağır eşyaları sabitlemek, aile afet planı yapmak, afet ve acil durum çantasını hazırlamak, doğal afet sigortasını yaptırmak gibi sayabileceğimiz tedbirleri alan birey ve aile, afete karşı hazırlığını yapmış olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel