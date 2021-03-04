Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

04.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:54
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Sarıkurt, burada yaptığı konuşmada, yeni normalleşme sürecinde esnaf ve vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tekirdağ turuncu kodla işaretlenerek yüksek riskli bölge ilan edildi. Yüksek riskli bölgede yer alan kentimizde salgın tedbirlerine uymamız hepimiz için hayati önem taşıyor. Yeniden normal hayatımıza dönmemiz için, ekonomik ve sosyal hayatımızı iyileştirmemiz için bugün tedbirlere uymamız şart. Lütfen bu süreçte kurallara harfiyen uyalım ve bu zor günleri hep birlikte sağlıkla atlatalım."

Toplantıda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kurulması ve kadro ihdas edilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ergene Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Belediye Başkan Vekili Erhan Baştak idaresinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karar bağlandı.

Toplantıda, yapılması planlanan İlçe Devlet Hastanesine ulaşımın sağlanması için Marmaracık Mahallesi 875 ada 26 parselin kamu yatırımı kapsamımda değerlendirilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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