Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla ilçede bulunan muhasebecilerin gününü kutladı.

Ata, mali müşavir ve muhasebecileri ziyaret etti.

Muhasebenin ekonominin temel taşlarından biri olduğunu belirten Ata, düzenli ve adaletli bir vergi sisteminin ancak, tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ile mümkün olduğunu söyledi.

Ergene Belediyesi Kültür Merkezinde fotoğraf sergileri

Ergene Belediyesi tarafından mart ayı boyunca açık kalacak 3 farklı fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'nde 8 Mart Kadınlar gününe özel Bülent Türker Koleksiyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 12 Mart İstiklal Marşı Sergisi ve 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına ait fotoğrafların sergilendiğini söyledi.

Yüksel, sosyal faaliyetlere kontrollü normalleşme döneminde devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel