Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi arasında Çorlu'nun gelişimine katkı sunacak projeler hazırlanması kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Çorlu Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen protokol töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, akıl ve ilmi rehber edinerek Çorlu'yu örnek bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'in proje koordinatörlüğünde öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından hazırlanan Koku Derecelendirme (KODER) Mobil Uygulama Projesi ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemi İçin Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Modellenmesi ve Optimizasyonu Projesi'ni hayata geçirdiklerini anımsatan Sarıkurt, Çorlu'nun geleceğine yön verecek, gelişimine katkı sunacak, çağdaş bir kent yaratacak ortak projeler için de Çorlu Mühendislik Fakültesi ile iş birliği içinde olduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Tecer ise imzalanan protokol kapsamında üniversite öğretim üyeleri tarafından hazırlanacak projelerin fakülte yönetim kurulu tarafından incelendikten sonra Çorlu Belediyesine sunulacağını ifade etti.

Ergene Belediye Başkanı Yüksel PAKOF değerlendirmesi yaptı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Karamehmet Mahallesi'nde kurulması planlanan Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (PAKOP) ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Bölgemizde maalesef hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yer altı su seviyeleri düştü. Çok nitelikli birinci sınıf tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılması büyük çevre sorunlarını da beraberinde getirecektir. Birinci derece tarım topraklarında çevreyi olumsuz etkileyecek ve yer altı suyunu tehdit edecek kararlar alınmasını doğru bulmuyoruz. Söz konusu bölge Ulaş, Karamehmet ve Velimeşe mahallerine yakın mesafede bulunuyor ve civarında OSB alanları da var ve bu OSB'lerin henüz yarısı bile dolmadı. Proje kapsamında planlanan faaliyetler ile çevreye verilecek atıklar ilçemizde yoğun bir şekilde yapılan tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. Bu faaliyetler sonucunda çıkacak emisyon ve dumanların çevreye rahatsızlık vereceği de muhakkaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel