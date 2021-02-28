Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

28.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:14
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından "ISO Belgesi, İzleme ve Akreditasyon Çalışmaları" toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından "ISO Belgesi, İzleme ve Akreditasyon Çalışmaları" toplantısı yapıldı.

Rektörlük Konferans Salonunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıya rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu Alkan ve birimlerin kalite elçileri katıldı.

Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyon Başkanı Prof. Dr. Eker, açılışta yaptığı konuşmada, NKÜ olarak kalite ve akreditasyon çalışmalarına büyük önem verildiğini söyledi.

Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Reyhan Ata da "EYS Kurulum Aşamaları, Entegre Yönetim Sistemi Kurma" konularına değindi.

Toplantı karşılıklı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

-Gönül elçileri gönüllere girmeye devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Elçileri projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan Gönül Elçileri, belediye ve vatandaş arasında bir köprü görevi görerek belediyecilik hizmetlerinin hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlıyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Elçileri projesinin gönül belediyeciliği hizmet anlayışının gereği olarak hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gönül elçilerimizle bu kente hizmet veren kurum, kuruluş ve esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştiriyor, belediyemiz ve kıymetli hemşerilerimizle bir gönül köprüsü inşa ediyoruz. Şehrin her noktasında yaşayan vatandaşlarımızla bir iletişim ağı oluşturmayı, oluşturulan bu ağ vesilesiyle hemşerilerimizin sesi olabilmeyi ve onların gördükleri noksanlıkları hızlı ve güvenli olarak bizlere ulaştırmalarının önünü açmayı hedefliyoruz. Zor zamanlarda birbirimize güven ve güç verebilmemiz bizim kültürümüzün de değişmez parçalarından biridir."

Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesindeki görevli eğiticiler tarafından "Gıda Kontrol Görevlisi Kursu" kursu düzenlendi.

Gıda kontrol görevlisi kursuna Kırklareli, Edirne, Bayburt, Gümüşhane, Amasya, Uşak ve Yozgat'tan 28 kursiyer katıldı.

Kursun sonunda başarılı olanlara sertifika verildi.

Sertifikan töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, kursun personelin beceri ve bilgilerinin arttırılmasına katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Berat Albayrak
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 16:21:48. #1.15#
title