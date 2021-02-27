Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

27.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:42
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri sürüyor.

Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri sürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçenin tüm mahallelerinde ekmek ve unlu mamul üretimi yapan fırın, pastane ve benzeri yerlerin denetlendiğini söyledi.

Denetimlerde ilgili mevzuatın hükümlerine uygun davranmayan, kurallara uymayan ve hijyene özen göstermeyen iş yerlerinin uyarıldığını aktaran Yüksel, şöyle konuştu:

"Halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bir yandan vatandaşlarımıza ücretsiz maske ve dezenfektan ulaştırırken diğer yandan halk sağlığını koruma adına çalışmalar yürütüyoruz. Ergene'de önem verdiğimiz konuların başında halk sağlığı geliyor. Denetimler sırasında ekiplerimiz hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik konularına uymaları yönünde de ikazlarda bulunuyorlar."

Çorlu Belediyesi sokak hayvanlarına 3 ton mama dağıttı

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerinin, sokaktaki sahipsiz hayvanların yanında olmaya ve bakımlarını sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Pandemi süresince, özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde dışarıdaki sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli besleme noktalarına kuru mama bırakan ekiplerin, hasta ve yaralı hayvanları da bakımevine götürerek tedavilerini tamamladığını anlatan Sarıkurt, 2020 yılı içerisinde 2 bin 704 hasta veya yaralı hayvanın tedavisini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sarıkurt, "Yalnızca belediye ekiplerimiz değil hayvansever pek çok vatandaşımız da sokaktaki sahipsiz hayvanlarımızı besliyordu. Pandemi döneminde vatandaşlarımızın evden çıkması zorlaşınca bizler daha yoğun bir şekilde sokaktaki dostlarımıza kuru mama desteğinde bulunduk. Koronavirüs salgını başladığından bu yana sokaktaki can dostlarımızın aç kalmaması için 3 ton kuru mama dağıttık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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