Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde başlatılan ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, süs armudu ve ıhlamur ekimiyle başlayan ağaçlandırma çalışmalarının kaldırımlarda sürdüğünü söyledi.

İlk etapta Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 146 süs armudu, Eski Tekirdağ Caddesi'nde ise 150 süs armudu ve şeker akçaağaç dikimi gerçekleştirileceğini ifade eden Tunçcan, Şeyhsinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi'nde süs armudu dikimine başlandığını bildirdi.

Muhtarlardan Belediye Başkanı Yüksel'e geçmiş olsun ziyareti

Ergene ilçesinde görev yapan muhtarlar, Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yüksel, ziyarette yaptığı açıklamada, Kovid-19'u atlatıp sağlığına kavuştuğunu anlatarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ergene Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ulaş Mahallesi Muhtarı Ersin Çabuker de ilçedeki tüm muhtarlar adına Yüksel'e çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel