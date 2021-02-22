Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan sağlığı için aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan sağlığı için aşı çalışmalarını sürdürüyor.

İl Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenler Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında şap aşılamasına devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da Marmaraereğlisi ilçesinde yürütülen aşılama çalışmalarına katıldı.

Öcal, burada yaptığı açıklamada, Trakya'nın şap hastalığından aşılı ari statüsüne yükseltilmiş ve korunmuş bir bölge olduğunu belirterek, "Aşılama çalışmaları ile birlikte 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlarımızın şap aşılama işlemleri yapılacak. Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Yetiştiricilerimize ve tüm mesai arkadaşlarıma, gösterdikleri çaba ve özveri için teşekkür ederim. Tarım ve hayvancılık alanında bakanlık ve taşra teşkilatları olarak yetiştiricilerimizin her zaman yanınızdayız." dedi.

-NKÜ'de değişen antrenör eğitimi yönetmeliği söyleşisi yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) "Değişen Antrenör Eğitimi Yönetmeliği" söyleşisi çevrimiçi yapıldı.

Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Asım Tunçel yaptığı söyleşide, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Uzmanı Kubilay Cengiz, son dönemde değişen "Antrenör Eğitim Yönetmeliği" hakkında merak edilenler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Tenis Federasyonu Eğitim ve Teknik Kurul Üyesi Doç. Dr. Osman Mutlu da akreditasyonun müfredatları hakkında bilgi verdi.

-Süleymanpaşa Belediyesinin bilgilendirme toplantıları devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Gönül Elçileri" projesi kapsamında, ilçede görev yapan din görevlilerini bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Her hafta merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan imam, müezzin ve diğer din görevlileri ile bir araya gelen Halkla İlişkileri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, görevlilere belediyenin gerçekleştirdiği hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunuyor.

Kanaat önderi olarak kabul edilen din görevlilerinin kendi çalışma bölgelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit etme ve yardıma ihtiyacı bulunan kişileri belediyeye yönlendirmeleri konusunda bilgilendiriyor.

Toplantılarda din görevlileri Süleymanpaşa Belediyesi Hayır Çarşısı ve Op. Dr. Adem Dalgıç Aşevini ziyaret ederek, gerçekleştirilen hizmetleri yerinde görme imkanı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman