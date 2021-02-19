Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Hızlı ve Belediye Spor Okçuluk Eğitmeni Betül Tüfekçioğlu ile okçuluk sporcuları, Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Marmaraereğlisi İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Hızlı ve Belediye Spor Okçuluk Eğitmeni Betül Tüfekçioğlu ile okçuluk sporcuları, Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Ata, ziyarette yaptığı konuşmada, okçuluk sporuna destek verdiklerini ve bu sporun yayılması için desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Okçuluğun tarihte önemli yeri bulunduğunu belirten Ata, "Geleceğimizin teminatı gençlerimize desteğimiz sonsuz olacak. Öğretmen ve idarecilerimizden de yanlarında olacaklarının sözünü aldık. Sporcularımızdan tek beklentimiz başarılarıyla desteklerimizi taçlandırmaları." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hızlı da spora verdiği destekten dolayı Ata'ya teşekkür etti.

Marmaraereğlisi Spor Kulübü adına sporcular, Ata'ya, Türk Osmanlı yayı ve ok hediye etti.

Ergene'de Regaip Kandili idrak edildi

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde Ergene Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla mevlit okutuldu.

Vatandaşlar, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde ibadetlerini yaparak dua ettiler.

Mevlidin sonunda belediye ekiplerince vatandaşlara namaz tesbihi ve Yasin-i Şerif verildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bu mübarek gecede edilen duaların, kılınan namazların kabul olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel