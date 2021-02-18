Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

18.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:31
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi kuracak.

Çorlu Belediyesi gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi kuracak.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Çorlu'da ikamet eden 18-40 yaş aralığında, sağlık durumu elverişli kişilerden arama kurtarma ekibi kurulacağını belirtti.

Koşulları sağlayan adayların başvurabileceklerini ifade eden Sarıkurt şunları kaydetti:

"5393 Sayılı Belediye Kanununun 53. maddesine istinaden biz de Çorlu Belediyesi olarak yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak, bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilçemizin özelliklerini de dikkate alarak ekip ve donanımımızı oluşturacağız.

Böylelikle de belediyemiz sınırları içinde ya da dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardımı ve desteği sağlayabileceğiz" dedi.

Ergene'de semt pazarlarında denetimler sürüyor

Ergene Belediyesi semt pazarlarındaki koronavirüs denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin pazar yerlerinde salgına karşı tedbir almaya devam ettiklerini söyledi.

İlçe genelinde belirlenen günlerde kurulan semt pazarlarının girişinde alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Yüksel, pazar yerlerinde maske ve eldiven takmayan esnafa uyarılarda bulunarak kurallara uymalarının sağlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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