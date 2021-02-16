Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi eğitime destek için öğrencilere tablet hediye etti.

Marmaraereğlisi Belediyesi eğitime destek için öğrencilere tablet hediye etti.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim için kullanılması hedeflenen tabletlerin öğrencilere ulaştırılmak üzere Marmaraereğlisi Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiğini söyledi.

Eğitim için düzenlenen kampanyalara destek vermenin önemine işaret eden Ata, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzden de gelen talep doğrultusunda öğrencilerimize tablet hediye ettik. Bu süreci birlik olarak atlatacağımıza inanıyorum. Öğrencilerimizden tek beklentimiz başarılı olmaları." dedi.

ÇBSK Kadın Güreş Takımı Sarıkurt'u ziyaret etti

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Genç Bayanlar Güreş Takımı şampiyonaların ardından elde ettikleri madalyalar ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti.

Yıldız ve U15 Milli Takım Teknik Sorumlusu ve Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Kobal ve Antrenör Hasan Mert'in çalıştırıcılığını üstlendikleri ÇBSK Kadın Güreş Takımı, Sarıkurt ile bir süre görüştü.

Antrenör Kobal ziyarette yaptığı açıklamada, ÇBSK Kadın Güreş Takımının önemli başarılara imza attığını ifade ederken, "Gülsüm Bingöl Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndan, Nehir Kayış U-13 Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle döndü. Esma Akkaya Ukrayna'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Yine Mevhibe Keskin U-15 Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik, Büşra Cengiz U15'te ve Kader Tekin ise U-13'te Türkiye üçüncülüğü derecelerini elde ederek büyük başarılara imza attılar." dedi.

Sarıkurt ise ÇBSK Kadın Güreş Takımı'nın başarılarından gurur duyduğunu belirterek, "Hem ülkemizde hem de yurt dışında önemli başarılara imza attınız. Milli formayı giyerek bayrağımızı göndere taşıdınız. Sizlerle gurur duyuyorum. İnanıyorum ki Türkiye ve Avrupa'da katılacağınız turnuvalardan da başarıyla dönecek ve göğsümüzü kabartmaya devam edeceksiniz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel