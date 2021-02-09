Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Başkanı Hasan Eligül, yüzme branşı sporcularının katıldıkları turnuvada başarılı sonuçlar elde ettiğini bildirdi.

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Başkanı Hasan Eligül, yüzme branşı sporcularının katıldıkları turnuvada başarılı sonuçlar elde ettiğini bildirdi.

Eligül, yaptığı yazılı açıklamada Tekirdağ'da gerçekleşen turnuvada sporcuların 10 birincilik, 7 ikincilik ve 9 üçüncülük elde ettiğini belirtti.

Yüzme branşında iddialı olduklarını aktaran Eligül, "Birçok spor dalında faaliyetlerimiz var. Yüzme de bunlardan biri. Yüzme branşındaki lisanslı sporcularımızın büyük kısmı çok kabiliyetli ve gelecek vadeden sporcular. en son katıldığımız müsabakaların birçoğunda ciddi dereceler aldık. Bütün sporcularımı tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarda da başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zabıta personeline eğitim verildi

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline, Koku Derecelendirme Mobil Uygulaması (Çorlu KODER) mobil uygulamasıyla ilgili eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) iş birliğinde hayata geçirilen uygulamayla vatandaşların koku şikayetlerinin gerekli birimlere hızlı şekilde iletilerek sorunun çözülmesi hedefleniyor.

Eğitim programında, Çorlu KODER Proje Yöneticisi Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Can Burak Özkal, mobil uygulamanın amacı ve hedeflerini zabıta personeline anlatarak, soruları cevapladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel