Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

09.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:43
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Osman İnan ile pazarı gezen Öcal, üreticilere bereketli kazançlar diledi.

Öcal, Hayrabolu'ya kazandırılan modern pazar için Belediye Başkanı Osman İnan'a teşekkür etti.

Başkan İnan, semt pazarını ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, semt pazarını ziyaret etti.

Başkan İnan, vatandaşların ve pazarcı esnafı ile sohbet ederek talepleri dinledi.

Alışveriş yapan vatandaşlara hayırlı pazarlar, esnafa da bol bereketli kazançlar dileyen İnan, semt pazarımızda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyan tüm esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Leyla Şahin Usta
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Selami Şahin Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:44:37. #1.15#
title