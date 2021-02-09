Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Osman İnan ile pazarı gezen Öcal, üreticilere bereketli kazançlar diledi.

Öcal, Hayrabolu'ya kazandırılan modern pazar için Belediye Başkanı Osman İnan'a teşekkür etti.

Başkan İnan, semt pazarını ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, semt pazarını ziyaret etti.

Başkan İnan, vatandaşların ve pazarcı esnafı ile sohbet ederek talepleri dinledi.

Alışveriş yapan vatandaşlara hayırlı pazarlar, esnafa da bol bereketli kazançlar dileyen İnan, semt pazarımızda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyan tüm esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara