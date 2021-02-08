Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi'nin salgın tedbirleriyle hizmet verdiğini bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, kütüphanenin zengin bir içeriğe sahip olduğunu ve öğrencilerin ilgilisini çektiğini belirtti.

Kütüphanede sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Kültürlü insanların en büyük dostu kitaptır. Kitap, zihnimizin ve gönlümüzün ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazinedir. Bu hazineden mahrum kalmamak için kütüphanemizde her yaş gurubu için kitap bulunmaktadır.

Kitap ve kütüphaneleri aktif yaşamımızın içine almayı hedefleyerek, gençlerimize okumayı teşvik etmek, geçerli, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşımı sağlamak, ilçemizde ki vatandaşlarımıza yaşam boyu bilgi okuryazarlığı becerisini kazandırma hedefindeyiz."

-Marmaraereğlisi'nde bahar hazırlıkları başladı

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçe genelinde bahar hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

Ata, yaptığı yazılı açıklamada, park, bahçe ve refüjlerde çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ata, "Belediyemizin sorumluluğundaki sahil bantlarında ve tüm parklarda ekiplerimiz ağaçların ve yeşil alanların bakım, budama ve çim biçme hizmetlerini özenle gerçekleştiriyor. Muazzam bir coğrafyaya sahip nadide ilçemizi daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bize düşen bu güzelliği insanların hizmetine en iyi şekilde sunmaktır." ifadelerini kullandı.

-Çorlu TSO'dan Dilmen'e ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (TOBB ETÜ) katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi açıklandı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Başkanı İzzet Volkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tunalı, TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlenen yarışma sonucunda, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan oda üyesi Asos Proses Makina San. ve Tic. A.Ş. Yetkilisi Murat Dilmen'i ziyaret ederek, tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel