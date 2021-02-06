Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı da konuşan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy'ün gelecek kuşaklarını düşünen bir anlayışla hizmete devam ettiklerini belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm ilçeler için en kaliteli hizmeti sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (TESKİ) İbrahim İçöz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Yüksel, üniversitenin şehrin önemli dinamiklerinden birisi olduğunu ve üniversitenin daha da büyüyerek şehri de büyüteceğine inandığını ifade etti.

Üniversitelerin en önemli işlevlerinden birisinin önce şehrine ve bölgesine sonrasında da ülkesine fayda sağlayacak değerler üretmek olduğunu aktaran Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Tekirdağlı okçular çevrim içi düzenlenen turnuvaya katıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuları İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü tarafından çevrim içi düzenlenen turnuvaya katıldı.

İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü okçuluk turnuvasına 4 ilden 8 kulüp ve 120 sporcu katıldı. Turnuva, salgın tedbirleri gözetilerek ve sporcuların sağlıkları ile ilgili her türlü önlemin alındığı salonlarda gerçekleştirildi.

İnternet üzerinden, çevrim içi canlı yayınlanan turnuvada Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, kendi yaş gruplarında başarılı derecelere imza attı.

Sporculara turnuvaya katılımlarından dolayı katılım madalyası takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman