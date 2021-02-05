Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tekirdağ'dan kısa kısa

05.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:14
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, atıl durumda bulunan kamyon ve ağaç sökme aparatının tamir edilerek yeniden hizmete alındığını belirtti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, atıl durumda bulunan kamyon ve ağaç sökme aparatının tamir edilerek yeniden hizmete alındığını belirtti.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin daha önce su tankeri olarak kullanılan kamyon ile atıl durumda bulunan ağaç sökme aparatını 90 bin lira harcayarak yeniden çalışır hale getirdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Sarıkurt, halkın her kuruşunu doğru yatırımlarla, en hesaplı şekilde kullanarak hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Ergene Belediyesi yeni kurslar açmaya devam ediyor

Ergene Belediyesi, ücretsiz meslek edindirme kursları açmaya devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi tarafından halka yönelik ücretsiz olarak başlatılan kurslara, giyim, pastacılık, bayan kuaförlüğü, fotoğrafçılık ile kamera çekimi, deri çanta ve hediyelik eşya yapımı kurslarının da eklendiğini aktardı.

Tıknas kurs sayısının 19 olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Barış Manço Guy Ritchie Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Aykut Kocaman Nihat Özdemir Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 16:31:33. #1.15#
title