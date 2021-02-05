Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, atıl durumda bulunan kamyon ve ağaç sökme aparatının tamir edilerek yeniden hizmete alındığını belirtti.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin daha önce su tankeri olarak kullanılan kamyon ile atıl durumda bulunan ağaç sökme aparatını 90 bin lira harcayarak yeniden çalışır hale getirdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Sarıkurt, halkın her kuruşunu doğru yatırımlarla, en hesaplı şekilde kullanarak hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Ergene Belediyesi yeni kurslar açmaya devam ediyor

Ergene Belediyesi, ücretsiz meslek edindirme kursları açmaya devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesi tarafından halka yönelik ücretsiz olarak başlatılan kurslara, giyim, pastacılık, bayan kuaförlüğü, fotoğrafçılık ile kamera çekimi, deri çanta ve hediyelik eşya yapımı kurslarının da eklendiğini aktardı.

Tıknas kurs sayısının 19 olacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel