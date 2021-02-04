Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla Malkara Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malkara Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesiyle süt üreticilerinin, ilçe sınırları içerisinde belirlenmiş olan alanda modern ve daha iyi örgütlenmiş bir yapıda üretim yapmaları sağlanarak, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlanması yanında, çevreye duyarlı bir üretim altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve proje paydaşları katıldı.

-Süleymanpaşa Belediyesinde kurslar başladı

Süleymanpaşa Belediyesi, salgın tedbirleri kapsamında ara verilen kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri ile spor ve enstrüman kurslarına yeniden başladı.

Farklı 17 branşta verilen eğitim ve kurslar, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uygun şekilde yürütülüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerden, her yaştan kendini geliştirmek isteyen 948 kursiyer faydalanıyor.

Her kurs, alanında eğitim almış ve uzman eğitmenler tarafından verilirken, hem eğitmenlerin hem kursiyerlerin sağlığı ile ilgili her türlü önlem alınarak dersler gerçekleştiriliyor.

Ücretsiz olarak verilen eğitimler sonunda kursiyerlere sertifika veriliyor.

-Tekirdağ TSO Başkanı Günay'a ziyaret

Trakya Dış Ticaret Platformu üyeleri ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Dış Ticaret Platform üyeleri ile kentin ekonomik ve ticari hayatına ilişkin bilgiler veren Günay, platformun geleceğine dair de üyelerle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Günay, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin ve platform üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman