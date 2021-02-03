Tekirdağ'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'dan kısa kısa

03.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:54
Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti.

Belediye Başkanı İnan, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla istişare ederek talep ve önerileri dinledi.

Mahalle muhtarları ile koordineli hareket ettiklerini ifade eden İnan, "İlçemizi birlikte yöneteceğiz dedik ve mahalle ziyaretlerimize başladık, her mahallemize bir günümüzü ayırarak, muhtarlarımızdan sorunları ve talepleri dinliyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle vererek yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz." dedi.

-Hayrabolu SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 279 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, ocak ayında 279 ihtiyaç sahibine, 44 bin 885 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, aile, katılım payı ve muhtaç asker ailesi olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Başkan İnan canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Üretici ve besicilerle bir araya gelen İnan, ilçeye canlı hayvan pazarını kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İnan, canlı hayvan pazarında, Kovid-19 ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Didem Kınalı Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 10:05:53. #1.15#
title