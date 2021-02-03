Tekirdağ'dan kısa kısa

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret etti.

Belediye Başkanı İnan, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla istişare ederek talep ve önerileri dinledi.

Mahalle muhtarları ile koordineli hareket ettiklerini ifade eden İnan, "İlçemizi birlikte yöneteceğiz dedik ve mahalle ziyaretlerimize başladık, her mahallemize bir günümüzü ayırarak, muhtarlarımızdan sorunları ve talepleri dinliyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle vererek yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz." dedi.

-Hayrabolu SYDV yardımları

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 279 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, ocak ayında 279 ihtiyaç sahibine, 44 bin 885 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, aile, katılım payı ve muhtaç asker ailesi olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Başkan İnan canlı hayvan pazarını ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, canlı hayvan pazarını ziyaret etti.

Üretici ve besicilerle bir araya gelen İnan, ilçeye canlı hayvan pazarını kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İnan, canlı hayvan pazarında, Kovid-19 ile mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara