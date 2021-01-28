Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

28.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:03
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, geçen yıl belediyeden emekliye ayrılan personele plaket verdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, geçen yıl belediyeden emekliye ayrılan personele plaket verdi.

Çorlu Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Sarıkurt, yıllarca beraber çalıştığı personele teşekkür etti.

Sarıkurt, "Burası onları evi, her zaman bizimle beraber olabilir ve evlerini ziyaret edebilirler. Emekleri ve hizmetleri için bütün ilçem adına teşekkür ediyorum." dedi.

Sarıkurt, Belediye Başkan yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Kemaleddin Avcı, Oktay Çolpan, Özcan Veysel Tunçcan ve birim müdürlerinin katıldığı törende 23 personel emekliye ayrıldı.

Ergene Belediyesi halk ekmek satış noktası oluşturdu

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, Ergene halkının yoğun ilgi gösterdiği halk ekmek satış noktalarından yenisini Sağlık Mahallesi Edirne Caddesi'nde açtıklarını söyledi.

Ergene Belediyesi ekmek fırınında günde ortalama 5 bin civarında ekmek üretildiğini anlatan Tıknas, "Ekmekler 3-4 gün evlerde aynı tazeliğini koruyor. Belediyemizin ekmek fırınında tam donanımlı ve sağlıklı şartlarda üretimini yaptığı ekmekleri yine belediyemize ait halk ekmek büfelerinden satışını yaparak halkımızın sofraları ile buluşturuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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