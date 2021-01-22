Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi'nde çalışan personele, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi verildi.

Ulaş Hizmet Binası'ndaki toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, ne tür verilerin kişisel veri olduğu, kişisel verilerin nasıl muhafaza edileceği, hangi durumlarda hangi amaçlar doğrultusunda kullanılacağı konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitimde katılımcılara ayrıca kişisel veri konusunda temel hak ve ilkelerin neler olduğu, hangi durumların KVKK ihlali sonucunu doğurduğu ve yaptırımların neler olduğu anlatıldı.

"Çorlu'nun Filizleri" projesi

Çorlu Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında aileleri Çorlu'da ikamet eden ve maddi imkansızlıklardan dolayı zor şartlar altında eğitimine devam eden yükseköğrenim öğrencilerine Atatürk Evi'nden elde edilecek gelir ve belediye bütçesinden aktarılacak kaynak ile burs verilecek.

Çorlu Belediye Meclisi tarafından oy birliği kabul edilen "Çorlu'nun Filizleri" projesi ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Öğrenci sayısı ve burs miktarı Çorlu Belediyesi meclis üyelerinden oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından belirlenecek. Öğrenci ve burs miktarının belirlenmesinin ardından burs talepleri alınacak ve yine komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından burs bedeli öğrencilere Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından geri ödemesiz olarak hesaplarına yatırılacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel