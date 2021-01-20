Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

20.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:46
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi, plastik kapakların ve evlerde kullanılan bitkisel atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu Belediyesi, plastik kapakların ve evlerde kullanılan bitkisel atık yağların geri dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, plastik kapakların toplanmasını sağlayacak kumbaraların muhtarlıklara teslim edilmeye başlandığını söyledi.

Kumbaralarının ilk olarak Alipaşa, Zafer, Nusratiye ve Rumeli mahalle muhtarlıklarına teslim edildiğini anlatan Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan ricamız, evlerinde dönüştürebilecekleri atıkları biriktirmeleri ve muhtarlıklarımıza teslim etmeleri ya da evlerinden teslim alınması için 444 99 59 nolu iletişim hattımızdan belediyemize ulaşmaları. Evlerimizdeki plastikleri çöpe atmak yerine dönüştürmek için kumbaralar hazırladık ve muhtarlıklarımıza teslim etmeye başladık. Ayrıca evlerimizde yemek yaparken kullandığımız bitkisel atık yağların da geri dönüşümünü sağlayabiliyoruz. Vatandaşlarımız lütfen atık yağlarını lavaboya dökmesinler, şişelerde biriktirip muhtarlıklarımıza teslim etsinler."

Ergene Belediyesi'nde çalışmalar sürüyor

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Vakıflar Mahallesi'nde başlatılan stabilize malzeme serimi çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarla vatandaşların tozdan ve çamurdan arınmasının amaçlandığını ifade eden Tıknas, "Gelişen ve değişen Ergene'de ilçemizin çehresini değiştirerek halkımızın refahı için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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