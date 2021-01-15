Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

15.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:56
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kar ve buzlanmayla mücadele için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kar ve buzlanmayla mücadele için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Tunçcan, yaptığı açıklamada, hazırlıklar kapsamında dört ekip oluşturulduğunu, solüsyon ve tuzlama çalışmalarının yapılacağı güzergahların belirlendiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıları dikkate aldıklarını ve karla mücadeleye hazır olduklarını anlatan Tunçcan, şunları kaydetti:

"Araç trafiğinin aksamaması, kazaların önlenebilmesi, vatandaşların rahatlıkla seyahat edebilmelerini sağlamak, yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek amacıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Olası buzlanma ve yol kapanması gibi durumlarda 2 kar kaplanı, 2 tuz robotu, 5 greyder, 3 loder, 5 beko loder, 2 kamyon, solüsyon traktörü ve 28 personelimiz müdahale etmek için hazır bekliyor. Müdahale için depomuzda 250 ton tuz ve 15 ton solüsyonumuz mevcut."

Ergene Belediyesi Başkan Vekili Tıknas'tan enerji tasarrufu çağrısı

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı yazılı açıklamada, enerjinin bilinçsiz kullanılmasının gelecek için birçok etkiyi de beraberinde getireceğini belirtti.

Toplum olarak sınırlı enerji kaynaklarının özenli, dikkatli, gereği kadar ve bilinçli kullanılmasının şart olduğunu bildiren Tıknas, şunları kaydetti:

"İnsanlığın geleceği için önemli bir ihtiyaç olan enerjinin bilinçsiz kullanılması geleceği olumsuz etkileyecektir. Hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz enerji kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanımı, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmamız için önemlidir. Uygulayacağımız tüm tedbirler sadece bugünü değil yarını da etkileyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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