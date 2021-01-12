Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

12.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:26
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Meclisi 2021 yılını "Bisiklet Yılı" olarak belirledi.

Çorlu Belediye Meclisi 2021 yılını "Bisiklet Yılı" olarak belirledi.

Çorlu Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısının gündem maddelerinden biri de 2021 yılının şehir temasının belirlenmesiydi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu'da bisiklet kullanımının artması için vatandaşları teşvik etmek, farkındalık yaratmak, etkinlikler düzenlemek ve temaya uygun hareket ederek bisiklet yollarının yapılması hedefini gerçekleştirmek için 2021 yılının "bisiklet yılı" ilan edilmesi talebini Belediye Meclisinin oylamasına sundu.

Yapılan oylamada tüm Belediye Meclis üyelerinin kabul oyuyla, 2021 yılı Çorlu'da "bisiklet yılı" ilan edildi.

Ergene'de halk ekmek 1 lira

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, 1 liraya ekmek satışı yapan Halk Ekmek Satış Noktaları'nı ziyaret etti.

Tıknas, yaptığı açıklamada, Ergene Belediyesinin bu hizmetinin takdir topladığını söyledi.

Vatandaşlara en kaliteli, en sağlıklı, en lezzetli ve en ucuz ekmeği sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımıza ucuz ekmek yedirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sağlıklı, kaliteli ve en uygun ücretle halkın temel gıda kaynağı olan ekmek ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Velimeşe Mahallesi'nde bulunan ekmek fırınımızda ortalama 5 bin civarında ekmek üretimi yaparak belediyemizin halk ekmek satış noktalarımızdan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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