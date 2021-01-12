Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

12.01.2021 09:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:20
Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Marmaraereğlisi Belediyespor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluk ve Okçuluk branşlarındaki sporcuların antrenmanına katıldı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Marmaraereğlisi Belediyespor Kulübü Geleneksel Türk Okçuluk ve Okçuluk branşlarındaki sporcuların antrenmanına katıldı.

Ata, Opet Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda sporcularla ve teknik heyetle sohbet etti.

Sporculara, yay ve ok kaplarını dağıtan Ata yaz dönemi yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak olan kulüp sporcularına ve kulüp eğitmenine başarılar diledi.

Ergene Belediyesi evi yanan aileye destek oldu

Ergene Belediyesi, önceki günlerde meydana gelen yangında evi hasar gören vatandaşa yardım elini uzattı.

Belediye ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan yangında hasar gören evde tadilat ve tamirat çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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