Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi ekipleri, ilçeye ekilen fidanların daha iyi yetişmesi için gübreleme çalışması yaptı.

Ergene Belediyesi ekipleri, ilçeye ekilen fidanların daha iyi yetişmesi için gübreleme çalışması yaptı.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yaptığı açıklamada, ilçede yeşil bir çevre oluşturmak için dikilen fidanların bakımını yaptıklarını söyledi.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı park ve bahçelerdeki fidanların daha iyi yetişmesi için yüksek kalitede gübreleme çalışmasında bulunduklarını ifade eden Tıknas, doğaya ve çevreye her zaman sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tıknas, "Ergene ilçemizin her köşesinde vatandaşa nefes aldıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevresine, doğasına sahip çıkan geleceğine de sahip çıkar. Halkımızla birlikte ilçemize daha fazla fidan dikerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha yeşil bir Ergene bırakmalıyız." dedi.

Marmaraereğlisi'nde sokaklara mamamatik yerleştirildi

Belediye, sokak hayvanları için ilçenin en işlek dört noktasına çevre dostu "mamamatik" makinesi yerleştirdi.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların kolaylıkla onlara ulaşabileceğini söyledi.

İlçenin en işlek noktaları olan Cedit Ali Paşa Mahallesi Sahil Caddesi, Yeniçiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı, Kamaradere Mahallesi sahili ve Sultanköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne yerleştirilen mamamatiklerin 1 lira karşılığında bir hayvanı besleyecek kadar mama verdiğini belirten Ata, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kolaylıkla beslenmesini sağlayacak projeden elde edilen gelirin mama temininde kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel