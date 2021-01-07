Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik olarak başlattığı sıcak yemek dağıtımına salgın döneminde de devam ediyor.

Ergene Belediyesi, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik olarak başlattığı sıcak yemek dağıtımına salgın döneminde de devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, yaptığı açıklamada, geçen yıl nisan ayından bu yana her gün 110 kişinin evine sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Cebeci, 9 ayda 30 bin kişilik sıcak yemeği evlere tek tek ulaştırdıklarını belirtti.

Hijyen noktaları oluşturdu

Ergene Belediyesi yeni hijyen noktaları oluşturdu.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede en fazla nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde yeni hijyen noktaları oluşturduklarını belirtti.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edilmesi uyarısında bulunan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ülkemizde virüsün ilk görüldüğü andan itibaren en üst seviyede tedbirler aldık almaya da devam ediyoruz. İlçemizde kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza maske, dezenfektan ve eldiven dağıttık.

Kendi maske üretim atölyemizi kurduk ve bu zamana kadar 600 bin maske üreterek halkımıza dağıttık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel