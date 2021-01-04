Tekirdağ'dan kısa kısa

Saray Belediyesi, Güngörmez Mahallesi'nde zarar gören köprüye alternatif yol çalışmasına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallede zarar gören ve tehlike arz eden köprüye alternatif yol çalışmasına başladı.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Başkan Yardımcıları Birdal Gökdağ ve Fuat Ünal, çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Yol yapım çalışmaları

Saray Belediyesi, Roman Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına devam ediyor.

Roman Mahallesi'nde çalışmaları tamamlayan ekipler, Huzur ve Mevsim Sokakta 3 bin metrekare kilitli taş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf