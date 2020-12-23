Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu ilçesinde 213 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 213 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan V.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Çorlu'da sağanak

Çorlu ilçesinde sağanak etkili oluyor.

İlçe merkezinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve Çevre yolu gibi ana arterlerin bazı bölümlerinde trafikte aksama yaşandı.

Polis ekipleri yaşanan aksaklığı gidermek için çalışma yaptı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerinin altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel