Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

19.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:44
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kızılpınar Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulan "EBA Destek Ünitelerini" ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kızılpınar Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulan "EBA Destek Ünitelerini" ziyaret etti.

Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile üniteleri ziyaret ederek, eğitimlerini sürdüren öğrencilerle sohbet etti.

Albayrak burada yaptığı açıklamada, pandemi sürecinden en çok etkilen kesimlerden birinin de öğrenciler olduğunu söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak internete erişimi olmayan öğrencilerin eğitimlerinin olumsuz etkilenmemesi için EBA Destek Ünitelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Albayrak, geleceğin teminatı çocuklara güzel bir gelecek sunabilmek için çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Sağlık çalışanlarına çorba ikramı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çorba ve simit ikramında bulundu.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fiziksel ve psikolojik olarak en çok yıpranan kesim olduğunu söyledi.

Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Yüksel, "Sıcak çorba ve simit ikramında bulunarak sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları ve salgına karşı fedakar mücadele ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar, vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz."

Yüksel'e Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çınar ve Gökhan Saygı eşlik etti.

-Tekirdağ'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı Hükümet Caddesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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