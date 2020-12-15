Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

15.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:03
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Atatürk Evi ve Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin yakın illerden ziyaretçi aldığını belirtti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Atatürk Evi ve Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin yakın illerden ziyaretçi aldığını belirtti.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Çorlu'nun ilk sanat müzesi olarak 9 Eylül tarihinde hizmete giren Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ile 10 Kasım'da ziyarete açılan Atatürk Evi'nin ilgi gördüğünü ifade etti.

Sarıkurt, Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nin bugüne kadar 4 bin 500, Atatürk Evi'nin ise 3 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti.

Ergene Belediyesi çalışmaları

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, yazılı açıklamasında, üstyapı çalışmalarının yüzde 90'lık kısmını tamamladıklarını ve 6 yıl içinde büyük bir mesafe kat ettiklerini söyledi.

Kilit parke taş, beton yol ve asfalt hizmetinin yanı sıra yol bakım ve onarım çalışmalarında da bulunduklarını belirten Tıknas, yeni kaldırımlar yaparak Ergene ilçesini modern, daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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